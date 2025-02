Woolworth in Genthin ist jetzt offiziell eröffnet

Bürgermeisterin eröffnet die neue Filiale in der Innenstadt.

Genthin. - Am Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr war es soweit. Genthins Bürgermeisterin Dagmar Turian schnitt das Band zur offiziellen Eröffnung der Woolworth-Filiale in Genthin durch. Etwa 20 Menschen warteten schon mehr als 15 Minuten vor dem neuen Geschäft in der Brandenburgerstraße gespannt auf die Neueröffnung und den Zutritt ins Warenhaus.

Gute Stimmung bei der Neueröffnung

Das Warten war aber alles andere als dröge. Vor der Filiale wurde mit Mikrofon und Lautsprechern Stimmung gemacht. Auch ein Glücksrad lud die Leute zum spielerischen Schlangestehen ein.

Eine ältere Dame bekam sogar einen Blumenstrauß überreicht. Sie war die erste Kundin die den Laden betreten durfte und hat.

Andrang kurz vor der Eröffnung von Woolworth in Genthin. Foto: Robert Sonntag

Für jeden etwas dabei

Dem Andrang zu urteilen scheint der Rossmann-Ersatz in der Innenstadt Genthins gut angenommen zu werden.

Auf einer Ladenfläche von 490 Quadratmetern bietet das Warenhaus rund 10.000 Produkte an. Also ausreichend um zu stöbern. Für Shopping-Enthusiasten kann das ein gefundenes Fressen sein. Denn das Angebot reicht von Kleidung bis zu Matratzen.

Der ein oder andere Einkaufsmuffel könnte sich von der schieren Auswahl aber auch erschlagen fühlen. Denn durch das reichhaltige Sortiment wirkt die Ladenfläche auch sehr voll. Hier werden sich die Geschmäcker wohl unterscheiden. Der Innenstadt wird es aber in jedem Fall gut tun.