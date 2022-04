Zabakuck mag’s regional

Zabakuck - Die Wichtel aus Balsaholz waren der Renner am Stand von Kerstin Zschörner. Rote Mütze, weißer Bart und ein angedeutetes Gesicht, das passt hervorragend in die Dekorationsvorstellungen viele Besucher des ersten Zabakucker Herbst- und Trödelmarktes. „Die bauen mein Mann und ich in Handarbeit, jeder Wichtel ist ein Unikat“, sagt Zschörner. Insgesamt findet sie es eine schöne Idee, hier in der Region einen Herbstmarkt zu etablieren, der besondere Platz rund um die Kirche ohne Dach beeindruckt ohnehin mit Atmosphäre.