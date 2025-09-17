Was als Nebeneffekt der Schwimmbad-Debatte begann, könnte bald zur echten Wertschätzung für die Feuerwehr Genthin werden. Doch eine Aussage sorgt für politischen Wirbel – und eine Entscheidung steht kurz bevor.

Zur nächsten Badesaison im Jahr 2026 könnten Genthiner Feuerwehrleute vergünstigten Eintritt im Zabakucker-See bekommen.

Genthin/Jerichow - Was als politischer Folgeeffekt der Schwimmbad-Debatte begann, entwickelt sich nun zu einer handfesten Perspektive für die Genthiner Feuerwehr. Jerichows Bürgermeisterin Cathleen Lüdicke bestätigt, dass der Vorschlag einer Vergünstigung für Genthiner Feuerwehrleute am Zabakucker See ernsthaft geprüft wird. Eine Entscheidung steht in wenigen Wochen an – doch nicht alle Beteiligten wussten offenbar von den bisherigen Gesprächen.