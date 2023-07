Zabakuck - Ein schöner Sommertag im Zabakucker Tierpark. Für die Versorgung mit Wasser für über 300 Tiere 40 verschiedener Arten mussten die Mitarbeiter des Tierparkes schon in den frühen Morgenstunden Sorge getragen.

Eine Ausnahmegenehmigung zum Wasserentnahme-Verbot zu Spitzenzeiten gibt es für den Tierpark nicht. Die logistischen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, gehören im Sommer zum Job der Mitarbeiter. Trotzdem ist alles im Lot, wenn in den Vormittagsstunden die Besucher, darunter größtenteils Familien, eintreffen und sich der Parkplatz füllt.

Mittlerweile ist die Mittagszeit angebrochen, die Sonne steht hoch am Himmel - die Zeit der größten Tageshitze ist gekommen. Dabei ist an diesem Tag die Zahl der Besucher nicht eingebrochen. Der Tierpark kann der Hitze trotzen. Dafür sorgen hochgewachsene, schattenspendende Laubbäume, die die drei Hektar große Parkanlage prägen. Dicht umlagert ist an diesem Tag der große, zentrale Spielbereich für Kinder, in dessen Attraktivität die Elbe-Havel-Werkstätten über Jahre mit modernen Spielgeräten beständig investiert haben. Das hat sich auch bis zu Klaus Merkel aus Schönhausen rumgesprochen, der mit seinen Enkeln Marlen (5) und Henrik (3) den Tierpark als Ziel eines Tagesausfluges ausgewählt hat. Weil ihre Kita in den Sommerferien zu ist, werden die Geschwister durch die Großeltern betreut. „Wir suchen uns hauptsächlich Spielplätze als Reiseziele aus, so dass die Kinder Spaß haben können“, erklärt der Großvater, der bereits vor einigen Jahren Bekanntschaft mit dem Tierpark geschlossen hat. In den Vorjahren sei die Familie oft im Wildpark Weißewarte gewesen, der allerdings vor einigen Monaten nach wirtschaftlichen Turbulenzen geschlossen wurde. Freilich, räumt der Schönhauser ein, gebe es größere Einrichtungen, in denen auch mehr geboten werde. Diese hätten aber auch ganz andere Eintrittspreise. „Wir suchen uns immer etwas kleinere Einrichtungen aus“, berichtet Peter Merkel. Am Zabakucker Tierpark schätze er die moderaten Eintrittspreise.

„Zabakuck ist nicht weit entfernt von uns, da wollten wir mal vorbeischauen“, meint Peter Brunzel aus Fohrde (Brandenburg), der mit seinem Sohn Felix (3) und Oma Gudrun angereist ist. Während es sich die Oma auf einer Bank bequem gemacht hat, sind Vater und Sohn im „Spielstress“. Felix will kein Spielgerät auslassen. „Hier können sich die Kinder richtig austoben und werden müde dabei“, sagt die Frau aus dem Brandenburgischen mit sichtlicher Freude.

Jasmin Voß und Wiebke Benke aus Burg haben es sich derweil mit ihren Kindern fernab vom Spielplatz auf einer Bank mit Blickrichtung auf das Ziegengehege gemütlich gemacht. Mütter und Kinder genießen in aller Ruhe gemeinsam die Nähe der Tiere. Wegen der Kinder seien sie hier, erzählen sie. Auch für die beiden jungen Frauen ist die Höhe des Eintrittsgeldes ein Kriterium, an dem sie den Zabakucker Tierpark messen.

Obwohl die Eintrittspreise in dieser Saison angehoben werden mussten, schneidet der Tierpark auch in ihrem Urteil gut ab. „Mit relativ wenig Geld könne man hier mit seinen Kinder mal rauskommen“, sagt Jasmin Voß. Es sei wichtig und schön, ergänzt Wibke Benke, dass die Kinder hier ganz nah die Tiere erleben könnten und sie nicht etwa nur aus Büchern kennenlernen. Dass im Tierpark auch einige Tiere, so die Ziegen, gefüttert und gestreichelt werden könnten, sei einfach eine tolle Sache, meinen die jungen Mütter. Sie sind sich sicher, dass sie bald wieder nach Zabakuck kommen werden.

Mit der weiteren Entwicklung der Besucherzahlen steht und fällt der Fortbestand der Zabakucker Anlage. Trotz des aus Personalmangel geschlossenen Cafés bemüht sich das Team um Tierparkleiterin Juliane Reimann darum, den Besuchern einen „Snack vor Ort“ anzubieten. Kaffee, Kuchen, Getränke und Eis sind an der Kasse erhältlich.

Der sprunghafte Anstieg der Kosten für Energie, Futter und Personal hatte zum Saisonstart einen Gebührenanstieg zur Folge gehabt. Zabakuck behauptet sich aber nach wie vor in Tierpark-Landschaft, nachdem es in unmittelbarer Nachbarschaft, in Weißewarte und Marzahne, Schließungen gab.