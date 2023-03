Jerichow - Der Tierpark Zabakuck sei „extrem“ wichtig für den Tourismus in der Region. Er müsse unbedingt erhalten bleiben, appellierte Christian Piesker (AfD) am Dienstagabend an den Jerichower Stadtrat. Er reagierte damit auf die Anhebung der Eintrittspreise, die am 15. Februar im Zabakucker Tierpark in Kraft getreten sind.

