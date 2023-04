Nach eineinhalb Jahren konnte in der Gemeinde Elbe-Parey wieder eine Jahreshauptversammlung der Gemeindefeuerwehr stattfinden. Ein Schwerpunkt war der Rückblick des Gemeindewehrleiters auf die Einsatzstatistik des vergangenen Jahres.

Zahl der Einsätze in Elbe-Parey um 62 Prozent gestiegen

Bergzow - „Mit 89 Einsätzen in 2022 hatten wir eine enorme Einsatzsteigerung zu verzeichnen. Das ist ein Anstieg um rund 62 Prozent gegenüber den Einsätzen im Jahr 2021. Da waren es 55“, so Gemeindewehrleiter Steve Flügge. Statistisch waren an jedem Einsatz rund 20 Einsatzkräfte beteiligt. Steve Flügge: „Auch für uns sind Einsätze immer mit Lernprozessen verbunden, helfen uns allerdings auch, ein Stück weit Routine bei der Abarbeitung von Aufgaben zu entwickeln. Wir haben im vergangenen Jahr gezeigt, dass die Einsätze gut und nach den gestellten Vorgaben abgearbeitet werden konnten. Grund dafür sind die kontinuierlichen Aus- und Fortbildungen sowie die Zusammenarbeit der einzelnen Ortsfeuerwehren.“