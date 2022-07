Zahl der Erkrankungen nach Zeckenbissen hat auch im Jerichower Land zugenommen

Genthin/Burg - Erst ein milder Winter, dann ein trockener und heißer Sommer: Das ruft auch manche unerwünschten Plagegeister auf den Plan. So haben sich die Zecken auch in Sachsen-Anhalt deutlich vermehrt – und das kann böse gesundheitliche Folgen haben. Denn die kleinen Tierchen beißen sich an bestimmten Hautstellen fest und können unter anderem die Krankheit FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) übertragen.