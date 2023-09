Jerichow - Statt bisher 4500 Euro, so steht es in der Beschlussvorlage, soll die Bezuschussung auf das Doppelte, auf jährlich 9000 Euro für die Jahre 2023 bis 2025, steigen.

Brisant dabei: Während die Landkreise Jerichower Land und Stendal sowie die Städte Tangermünde, Tangerhütte und die Einheitsgemeinde Elbe-Parey dem bereits zustimmten, scherte Jerichow im April aus und verpflichtete sich lediglich zu einer einmaligen Sonderzahlung im laufenden Jahr.

Höhere Zahlungen, hieß es seinerzeit, seien „keine Lösung des Problems“. Dem Beispiel der anderen Partner nicht zu folgen, rechtfertigte der Stadtrat mit einem fehlenden „zukunftsfähigen, soliden Konzept“ für die Fähre. Dieser Kritik wird sich bei der bevorstehenden Stadtratssitzung in Jerichow Thomas Schlüter, Geschäftsführer der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH (NJL), stellen.

Die Landkreise und die Kommunen verpflichteten sich 2021, einen Zuschuss in Höhe von 38.000 Euro zu zahlen. Die Veranlagung der Zuschüsse hat sich in der Praxis jedoch als unzureichend erwiesen: So ist der NJL für die Jahre 2021 und 2022 ein Jahresfehlbetrag von rund 95.000 Euro entstanden. Daraufhin hat der Landkreis Jerichower Land im Dezember veranlasst, ab 2023 mit dem Landkreis Stendal und den Anrainer-Kommunen einen finanziellen Aufschlag zu vereinbaren, um das Finanzloch zu schließen. Defizite der Jahre 2021 und 2022 will der Landkreis Jerichower Land eigenen Angaben zufolge noch selbst ausgleichen. 2023 soll damit Schluss sein und das Defizit auf „alle Schultern“ verteilt werden. Konkret bedeutet dies für die Kommunen, statt bisher 4500 Euro jährlich 9000 Euro zum Fährbetrieb zuzusteuern. Auch für die Landkreise verdoppeln sich die Zuschüsse von 10.000 Euro auf 20.000 Euro, um den Fährbetrieb aufrecht zu erhalten. Trotz angespannter Haushaltssituation hatten sich die Gremien des Landkreises Stendal, des Jerichower Landes, der Städte Tangermünde und Tangerhütte sowie die Einheitsgemeinde Elbe-Parey dafür entschieden, den doppelten Betrag bis 2027 zur Aufrechterhaltung des Fährbetriebes aufzubringen.