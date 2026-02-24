Immer mehr Menschen im Jerichower Land suchen vergeblich nach einem Zahnarzt. Ein Ehepaar aus Tucheim erlebt derzeit, was der akute Mangel bedeutet.

Zahnbehandlung Fehlanzeige - Ehepaar aus Tucheim findet keinen neuen Zahnarzt

Im Jerichower Land werden die zahnärzte knapp: Ein Ehepaar aus Tucheim findet keine neue Praxis für die Behandlung.

Tucheim/Genthin - Als die Volksstimme vor einiger Zeit über den zunehmenden Mangel an Zahnärzten im Jerichower Land berichtete, war die Sorge groß. Inzwischen ist sie für viele Realität geworden – auch für das Ehepaar R. aus Tucheim. „Wir hatten bislang einen Zahnarzt im brandenburgischen Ziesar“, erzählt Frau R. Doch die Praxis habe vor einiger Zeit geschlossen, ohne Nachfolge. Damit stand das Paar plötzlich ohne Zahnarzt da.