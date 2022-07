Zirkusprojekt für Kinder in Redekin

Akrobaten, Clowns und Löwen – all das war im Zirkus des Redekiner Kindergartens „Parkstrolche“ dabei. Während der Projekttage konnten die Kinder in ganz unterschiedliche Rollen schlüpfen.

Redekin - Der Zirkus gastiert in Genthin, wie die Kita-Leiterin des Kindergartens „Parkstrolche“, Martina Wickert, bemerkt. Eine kleine Abordnung des Zirkus kam daraufhin vor kurzem in die Redekiner Kita, um den Zirkus anzukündigen und verteilte dabei ermäßigte Eintrittskarten. Das machte bei den Kindern Eindruck, so Erzieherin Jeannine Weiß: „Schon ließ dieses Thema ’Zirkus’ unsere Kinder gar nicht mehr los“.