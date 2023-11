So präsentiert sich der Rohrdurchlass an der K 1205 nach seiner Sanierung.

Parey/Bergzow - Nach zehnwöchiger Bauzeit wurden kürzlich die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der K 1205 zwischen Bergzow und Parey abgeschlossen.

Neben der Ertüchtigung von zwei Rohrdurchlässen entlang der Kreisstraße wurden zeitgleich Straßensanierungsarbeiten durchgeführt.

Landkreis investierte

Für die Durchführung der Maßnahmen investierte der Landkreis insgesamt rund 630.000 Euro aus Eigenmitteln“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises Jerichower Land. Zunächst wurden In zwei Abschnitten zwei Rohrdurchlässe erneuert. Da beide Durchlässe erhebliche Schäden aufwiesen, die bereits im Bereich der Fahrbahn zu sehen waren, wurden sie komplett neu errichtet. „Während am ersten Durchlass eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn ausreichte, fanden die Arbeiten am zweiten Durchlass unter Vollsperrung statt“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Kosten für diese Baumaßnahme belaufen sich auf rund 285.000 Euro.

Zweiwöchige Vollsperrung

Um die Beeinträchtigungen für Anwohner gering zu halten, wurde die zweiwöchige Vollsperrung in die Herbstferien gelegt und zeitgleich für die Durchführung von Straßensanierungsarbeiten an der K 1205 genutzt. Auf einer Länge von 870 Metern wurde der Straßenbelag abgetragen und anschließend mit einer Bitumenemulsion erneuert. Zusätzlich erfolgte eine Ertüchtigung der Randbereiche an der Fahrbahn. Für die Umsetzung dieser Maßnahme wurden rund 345.000 Euro investiert.