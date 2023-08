Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe - In einigen Jahren werden die Einwohner von Calbe einen Anschluss an das aktuell schnellste Netz erhalten. Nach dem die Kommune einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Giganetz geschlossen hatte und die darin vereinbarte Zahl von Hausanschlüssen erreicht ist, soll der Ausbau beginnen. Das hat das Unternehmen in dieser Woche noch einmal bestätigt. So heißt es von dem Unternehmen jetzt: Die Bürger der Stadt Calbe haben sich für einen Anschluss der Deutschen Giganetz GmbH entschieden – nach genauer Prüfung steht dem wirtschaftlich darstellbaren Ausbau nichts mehr im Weg. „Wir freuen uns sehr, dass uns von der Kommune und den Menschen vor Ort so viel Vertrauen entgegengebracht worden ist“, sagt Soeren Wendler, Geschäftsführer der Deutschen Giganetz GmbH. Nun kann in der Zukunft der Aufbau des Netzes beginnen. Das Unternehmen drückt offenbar auf die Tube, um mit den Aufbau des Netzes zügig anfangen zu können. „In enger Abstimmung mit der Stadt erfolgt nun die detaillierte Bauplanung, um eine reibungslose Umsetzung zu gewährleisten. Der voraussichtliche Baubeginn ist für diesen Winter geplant. Der Bau könnte nach aktuellem Planungsstand bereits im September 2025 abgeschlossen werden“, heißt es jetzt von dem Unternehmen. Dabei erfolgt der Aufbau des Glasfasernetzes eigenwirtschaftlich. In der Praxis bedeutet dies, dass für den Aufbau des Glasfasernetzes keine öffentlichen Mittel fließen.