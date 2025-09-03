Das rot-weiße Zelt am Laurentiusplatz Halberstadts ist gut sichtbar. Seit Montag üben die Kinder der evangelischen Grundschule für ihren großen Tag: am Freitag, 5. September, gestalten sie ein öffentliches Programm in der Manege.

Jonglieren ist schwierig, da muss viel geübt werden bis zum Auftritt am Freitag.

Halberstadt. - Lautstark hallt das „Ja“ durch das Zelt auf Francesco Renz' Frage. Die Mädchen und Jungen der evangelischen Grundschule St. Laurentius warten auf die Zuteilung in ihre Gruppe. Wenige Minuten später sind sie Seiltänzer, Akrobaten, Clowns, Zauberer, Jongleure. Zumindest in Ausbildung.

Denn es heißt üben, üben, üben. Zwei Zeitstunden ihres Unterrichtstages sind seit Montag dem Zirkus vorbehalten. Gemeinsam mit dem Team des Projekt-Circus Renz wird trainiert. Neue Bewegungsabläufe und Fähigkeiten werden entwickelt, die ungewohnte Haltung an mancher Stelle muss möglichst in Fleisch und Blut übergegangen sein, wenn sich am Freitag, 5. September, um 17 Uhr der Vorhang zur großen Show öffnet.

Eine halbe Stunde vorher öffnet die Zirkuskasse, an der man Karten für die Aufführung erwerben kann. Neben Eltern und Großeltern sind alle willkommen, die Spaß an atemberaubender Akrobatik, verblüffenden Zaubertricks und anmutigen Darbietungen auf dem Seil und mit dem Tuch haben.

Halberstädter Eltern helfen beim Aufbau des Zirkuszelts in Wehrstedt

Beim Aufbau des Zeltes am Laurentiusplatz in Wehrstedt hatten die Eltern am Sonntag tatkräftig geholfen und seit Montag wehe „ein Hauch von Glitzer, Staunen und Abenteuer“ durch die Schule, wie Lehrerin Sonja Vogel es formuliert. Die lockere, zugewandte Art der Artisten begeistere die Kinder, die sich bei der Auftaktveranstaltung ausprobieren konnten. So konnten sie testen, ob sie lieber als Akrobat, Seiltänzer, Zauberer, Jongleur oder Luftartist agieren wollen.

Täglich wird im Zelt, auf dem Sportplatz, in der Turnhalle und auf dem Schulhof unter Anleitung geübt. „Die Manege wird zum Klassenzimmer und das Lampenfieber gehört zum Stundenplan“, sagt Sonja Vogel, die sich freut, dass der Projekt-Circus Renz diese Aktion möglich gemacht hat. Und wie alle an der Schule hofft sie auf volle Ränge im Zelt am Freitagabend.