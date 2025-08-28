Im Halberstädter Rathaussaal findet am 6. September eine Premiere statt. Viele verschiedene Institutionen und Unternehmen laden zu einem kostenfreien Infotag ein.

Halberstadt/Harzkreis. - So traurig es ist - mit dem Tod muss sich früher oder später jeder auseinandersetzen. Meist ist man dann jedoch, wenn Angehörige betroffen sind, mit der Thematik überfordert. Was genau gilt es zu tun? Was zu beachten? Wer diesbezüglich auf der Suche nach Informationen ist, ist beim Hospiz- und Palliativtag richtig.

„Die drei Hospizvereine im Harz - also der in Wernigerode, der in Ballenstedt und wir hier in Halberstadt - haben uns mit dem Palliativteam des Harzkreises zusammengetan, um diesen Infotag zu organisieren“, sagt Kordula Schippan, Koordinatorin beim Halberstädter Hospizverein Regenbogen. „Wir wollen damit zum einen auf unsere Arbeit aufmerksam machen, zum anderen aber eben auch die Leute informieren, zum Beispiel darüber, wie bestimmte Leistungen in Anspruch genommen werden können oder welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen.“

Allererster kreisweiter Infotag zu Hospizarbeit und Palliativversorgung

Zur Kreis-Premiere, dem ersten Harzer Hospiz- und Palliativtag, werden daher am Samstag, 6. September, von 9 bis 13 Uhr neben den vier Organisatoren auch eine Apotheke, ein stationäres Hospiz, ein ambulanter Pflegedienst, ein Sanitätshaus, ein Bestatter und verschiedene Therapeuten von Ergo- und Physiotherapie bis Logopädie mit einem Stand im Halberstädter Rathaussaal vertreten sein, um gemeinsam möglichst viele Informationen an die Besucher zu bekommen.

Das Angebot richte sich alle, die betroffen sein könnten - „und das könnte jeder sein“, so Schippan. „Damit man eben im Fall der Fälle vorbereitet ist.“ Es gehe unter anderem um Themen wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Bestattungsvorsorge und mehr.

Die Veranstaltung sei als Aufschlag gedacht, als Auftakt für weitere. „Wir würden das gern jährlich wiederholen, immer rotierend an wechselnden Standorten im Landkreis“, sagt Kordula Schippan abschließend.