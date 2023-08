Das Rockharz-Festival 2024, das jährlich Zehntausende Metal-Fans nach Ballenstedt am Harz lockt, ist bereits sechs Wochen nach Vorverkaufsstart ausverkauft. Doch es soll Möglichkeiten geben, doch noch am Festival teilnehmen zu können.

Rockharz-Festival 2024 in Ballenstedt in Rekordzeit ausverkauft: Wo gibt es Tickets?

Ballenstedt (us) - Die nächste Ausgabe des Metal-Festival Rockharz, das jährlich auf dem Flugplatz in Ballenstedt Tausende Besucher anlockt, ist bereits knapp sechs Wochen nach Vorverkaufsstart der 24.400 Tickets ausverkauft - in Rekordzeit. Zwar seien die Tickets in den vergangenen Jahren auch ausverkauft gewesen, doch meist erst wenige Monate vor Veranstaltungsbeginn, wie aus einer Mitteilung des Veranstalters hervorgeht.

Rockharz-Festival 2024 fast ein Jahr vorher "Sold out"

"Die Festivaltickets für das Rockharz 2024 inklusive Camping sind wech, ausverkauft, vergriffen, wie auch immer man es nennen mag", heißt es von Seiten der Rockharz-Macher. Das bedeute für das nächstjährige Festival zugleich "absolute Planungssicherheit".

Den Grund für die Kaufwilligkeit der Besucher sieht das Veranstaltungsunternehmen Veruga in der großen Bindung der Fans zu dem Festival: "Unser Festival hat über die Jahre eine kontinuierliche, positive Entwicklung genommen. Das spricht sich herum. Wir haben bei uns auch immer den Fokus auf die Bedürfnisse der Gäste und geben uns sehr viel Mühe mit allem. Das zahlt sich nun aus. Wir haben auch sehr viele Stammgäste und haben ebenfalls angekündigt, die Ticketanzahl im Vergleich zu 2023 nicht zu erhöhen."

Ticketkauf: Plattform zum Weiterverkauf geplant

Wer bereits ein Ticket habe ergattern können, soll bis zum Oktober die ersehnte Eintrittskarte in seinen Händen halten können. Und auch, wer noch kein Ticket bekommen habe, könne noch hoffen, heißt es, da möglicherweise einige Tickets, die per Lastschrift oder Vorkasse gebucht worden seien, nicht bezahlt werden könnten und dann wieder in den Verkauf gingen. Eine Warteliste soll es aber nicht geben.

"Es wird unsererseits noch eine Plattform für Tickets von Leuten geben, die dann doch nicht am Festival teilnehmen können und ihre Tickets weiterverkaufen möchten. Das dauert aber noch", so Thorsten Kohlrausch von Veruga.

Betrug: Tickets nicht in Sozialen Medien kaufen

"Wir warnen ausdrücklich davor, vermeintlich angebotene Tickets aus den sozialen Medien zu kaufen. Da sind eine Menge Betrüger unterwegs. Bloss kein Geld an irgendwelche Leute überweisen, die man nicht kennt! Wir raten den Gästen, auf unsere erwähnte offizielle Weiterverkaufsplattform zu warten." Wahrscheinlich, so Kohlrausch weiter, werde es für das Rockharz 2024, das vom 3. bis 6. Juli am Harz steigen soll, außerdem Tagestickets geben.

Für die kommende Auflage sind bis jetzt unter anderem Kreator, Hammerfall, Hatebreed und Schandmaul angekündigt.