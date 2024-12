In Halberstadt werden fast im Wochentakt Autos angezündet. Diesmal hat ein Feuer gleich drei Fahrzeuge beschädigt. Was dem Polizeirevier Harz bislang zu dem Fall bekannt ist.

Dieser Audi brannte in der Nacht zum Dienstag, 24. Dezember, in Halberstadt aus.

Halberstadt/mg. - Erneut ist in Halberstadt ein Auto in Flammen aufgegangen. In der Nacht zum Dienstag, 24. Dezember, fing ein an der Bergstraße geparkter Audi Feuer, berichtet ein Sprecher des Polizeireviers Harz.