Veranstaltung im Harz 25 Jahre Schrauben für den Frieden: Bikeschmiedefestival mit Steel Buddies und Täve Schur
Von der DDR-Radsportlegende bis zu den DMAX-Stars: Das 25. Bikeschmiedefestival in Zilly vereint kuriose Eigenbauten mit prominenter Unterstützung. Auch die Rückkehr der Olsenbande ist geplant. Was bis dahin noch zu tun ist.
03.03.2026, 10:00
Zilly. - Es wird laut und legendär: Die Vorbereitungen für das 25. Bikeschmiedefestival laufen auf Hochtouren in Zilly (Harzkreis). Am Wochenende vom 30./ 31. Mai verwandelt sich das beschauliche Dorf in der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck wieder in ein Mekka für Schrauber und Fans alter Fahrzeugtechnik.