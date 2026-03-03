Von der DDR-Radsportlegende bis zu den DMAX-Stars: Das 25. Bikeschmiedefestival in Zilly vereint kuriose Eigenbauten mit prominenter Unterstützung. Auch die Rückkehr der Olsenbande ist geplant. Was bis dahin noch zu tun ist.

25 Jahre Schrauben für den Frieden: Bikeschmiedefestival mit Steel Buddies und Täve Schur

DDR-Radsportlegende Täve Schur, hier hinter Tilo Niebel, war schon 2008 zur Taufe des Panzerbikes in Zilly. Zum 25. Jubiläum kehrt er in die Bikeschmiede zurück.

Zilly. - Es wird laut und legendär: Die Vorbereitungen für das 25. Bikeschmiedefestival laufen auf Hochtouren in Zilly (Harzkreis). Am Wochenende vom 30./ 31. Mai verwandelt sich das beschauliche Dorf in der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck wieder in ein Mekka für Schrauber und Fans alter Fahrzeugtechnik.