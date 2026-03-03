weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Von der DDR-Radsportlegende bis zu den DMAX-Stars: Das 25. Bikeschmiedefestival in Zilly vereint kuriose Eigenbauten mit prominenter Unterstützung. Auch die Rückkehr der Olsenbande ist geplant. Was bis dahin noch zu tun ist.

Von Vera Heinrich 03.03.2026, 10:00
DDR-Radsportlegende Täve Schur, hier hinter Tilo Niebel, war schon 2008 zur Taufe des Panzerbikes in Zilly. Zum 25. Jubiläum kehrt er in die Bikeschmiede zurück.
DDR-Radsportlegende Täve Schur, hier hinter Tilo Niebel, war schon 2008 zur Taufe des Panzerbikes in Zilly. Zum 25. Jubiläum kehrt er in die Bikeschmiede zurück. Archivfoto: Mario Heinicke

Zilly. - Es wird laut und legendär: Die Vorbereitungen für das 25. Bikeschmiedefestival laufen auf Hochtouren in Zilly (Harzkreis). Am Wochenende vom 30./ 31. Mai verwandelt sich das beschauliche Dorf in der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck wieder in ein Mekka für Schrauber und Fans alter Fahrzeugtechnik.