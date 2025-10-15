Seit Wendezeiten verbindet den Huy-Ort Badersleben und das nordrhein-westfälische Laer eine Partnerschaft, die über die Jahrzehnte mit Leben gefüllt wurde. Zum Jubiläum wurde nun groß gefeiert.

Baderslebens Ortsbürgermeister Olaf Beder (rechts) und sein Amtskollege aus Laer, Manfred Kluthe, bei der offiziellen Feier in Baderslebens Sängertreff.

Badersleben. - Als nach der Wende die Städtepartnerschaft zwischen Badersleben und dem nordrhein-westfälischen Laer schriftlich besiegelt wurde, hätte wohl kaum einer gedacht, dass sie so lange hält und so intensiv gepflegt werden würde. Inzwischen sind 35 Jahre vergangen, die Partnerschaft hält noch immer und wird stetig mit Leben gefüllt. Alle fünf Jahre wird das Jubiläum mit einem Fest gefeiert, abwechselnd in beiden Orten.

Zum diesjährigen Jubiläum war Badersleben an der Reihe und hatte für die Gäste - eine Delegation inklusive Bürgermeister und stellvertretender Landrätin - ein ganzes Festwochenende geplant.

Zusammenarbeit in Badersleben beeindruckt die Gäste aus Laer

„Das Fest war rundum gelungen und wurde von beiden Seiten sehr gut angenommen“, schwärmt Baderslebens Ortsbürgermeister Olaf Beder (parteilos). „Bei uns haben sich die örtlichen Vereine - vom Schulförderverein über die Schützen, und Springtöne bis zu Pfadfindern und Feuerwehr - enorm beteiligt, so dass das Ganze auf breiten Schultern getragen werden konnte.“

Die Gäste seien begeistert gewesen und hätten vor allem den Zusammenhalt vor Ort gelobt, der bei ihnen bei weitem nicht so vorhanden sei.

Gruppenfoto am Gedenkstein, der zum 25-jährigen Jubiläum errichtet worden war. Foto: Ines Beder

Geselliges Beisammensein gehörte natürlich auch dazu. Foto: Olaf Beder

Im Rahmen des ökumenischen Gottesdienstes wurde unter anderem Pfarrer Mathias Lauer, der Ende des Jahres aus dem Dienst scheidet, geehrt. Foto: Ines Beder

Das Wochenende habe, wie auch die ganze Partnerschaft, auf Augenhöhe stattgefunden und erneut zu viel Austausch geführt. „Wir haben einige neue Projekte angestoßen und wollen beispielsweise mittels einer neuen Förderung die Partnerschaft international machen und auf Frankreich ausweiten“, so Beder.

Windparkförderverein stiftet neue Bänke für Badersleben

Bei dem Besuch im Sommer hatten die Gäste fehlende Bänke im Ort bemängelt - ein Problem, das man kurzerhand anging. „Dank unseres Windparkfördervereins haben wir jetzt zwei neue Bänke gesponsert bekommen“, berichtet Olaf Beder. „Dafür suchen wir gerade nach geeigneten Standorten.“

Höhepunkte des Festwochenendes waren unter anderem der Ausflug nach Wernigerode, der ökumenische Gottesdienst sowie der Spatenstich für das neue Baugebiet.

Beide Seiten waren sich einig: Die Partnerschaft wird auch künftig weitergeführt und lebendig gehalten.