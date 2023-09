Hortleiterin Nadine Mommert zeigt den Wegweiser für die große Geburtstagsfeier am kommenden Donnerstag. Der Hort bietet zur Jubiläumsparty ein umfangreiches Programm, zu dem Gäste willkommen sind, an.

Osterwieck - Ungewohnte Stille herrscht in dem langen Flur des Hortes und den angrenzenden Räumen. Noch sind die Hortkinder in der Schule, erklärt Leiterin Nadine Mommert. „Wir holen sie nachher ab, machen noch in ihren Klassenräumen die Hausaufgaben und dann geht es einmal über die Straße in den Hort“, sagt Mommert.