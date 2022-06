7764 Corona-Impfungen binnen einer Woche im Harzkreis

Nach dem Neustart des Kreis-Impfzentrums in Quedlinburg sind im Harzkreis 7764 Impfungen binnen einer Woche gesetzt worden. Welche Quote dabei die Erstimpftungen einnehmen und wo es die nächsten Impf-Termine gibt.

Harzkreis - Exakt 7764 Impfungen gegen eine Covid-Infektion sind in der vergangenen Woche (22. bis 27. November) im Landkreis Harz vorgenommen worden. Diese Zahl hat die Erwartungen der Verantwortlichen - allen voran Landrat Thomas Balcerowski (CDU) und Impfzentrums-Chefin Annelie Dietze - bei weitem übertroffen. „Wir sind wieder voll in Fahrt und impfen, was möglich ist“, so der Landrat gegenüber der Volksstimme. Die Resonanz und insbesondere auch die Quote der Erstimpfungen seien Signale, die in einer traurigen Zeit Mut machten