Halberstadt/Harzkreis - Erneut haben Unbekannte im Harzkreis versucht, einer betagten Seniorin mit einem gezielt geschürten Angstszenario auf betrügerische Weise mehrere tausend Euro aus der Tasche zu ziehen. Eine Masche, die in diesem Fall um Haaresbreite geglückt wäre, so Polizeisprecher Sebastian Fabich am Mittwoch, 15. Februar 2023.