Ausgediente hölzerne Bahnschwellen – hier ein Altlager – stehen aufgrund ihrer langen Haltbarkeit bei Bastlern hoch im Kurs. Wegen giftiger Imprägnierungen ist der Handel mit derartigen Schwellen verboten. Einer Frau wird vorgeworfen, in Groß Quenstedt illegalen Handel zu betreiben, gestern gab es eine Polizeirazzia. Archivfoto: Siegmar Riedel

Für Aufregung hat ein Einsatz von Polizei und Umweltbehörden im Vorharz gesorgt. Es wurde wegen illegalen Umgangs mit Abfall ermittelt.

Groß Quenstedt l Wenn Polizei und Umweltbehörden unangemeldet vorfahren, schrillen bei Beobachtern und Anwohnern sofort die Alarmglocken. So auch am frühen Donnerstagmorgen in Groß Quenstedt (Verbandsgemeinde Vorharz), als die Ermittler ein Ziel unweit des Bahnhofs ansteuerten. Worum es genau ging, blieb zunächst im Dunkeln. Erst zum Nachmittag hin kristallisierten sich im Rahmen der Recherche der Volksstimme Fakten heraus.

Nach Angaben einer Sprecherin des Polizeireviers Harz steht eine Frau aus Hagen am Teutoburger Wald in Niedersachsen im Verdacht, unerlaubt mit Abfällen hantiert zu haben. Aus diesem Grund seien am Morgen Polizeibeamte aus dem Harzkreis und Mitarbeiter einer externen Abfallbehörde unangekündigt auf dem Grundstück aufgetaucht, um Durchsuchungen vorzunehmen und Beweise zu sichern. Mit weiteren Details hielt sich die Sprecherin mit Blick auf die laufenden Ermittlungen zurück.

Nach Recherchen der Volksstimme geht es bei den Abfällen ganz offensichtlich um alte Bahnschwellen. Diese wurden in früheren Zeiten mit giftigem Teeröl imprägniert, um sie vor dem Verrotten zu schützen. Was einerseits gesundheitlich problematisch ist, steigert andererseits den Wert solcher hölzernen Bahnschwellen. Noch heute sind solche Schwellen aufgrund ihrer Optik und besagter Haltbarkeit als Baumaterial bei vielen Hobby-Handwerkern sehr beliebt.