Hilfe wollte die Gemeinde der Liebfrauenkirche Halberstadt für die Erdbebenopfer in der Türkei auf den Weg bringen. Kurz vor dem Ende der Sammlung kommt das Aus.

Abfuhr für Spendensammler in Halberstadt

Joachim Schiemann und Timo Bartsch (von rechts) überprüfen die in der Liebfrauenkirche Halberstadt abgegebenen Spenden. Eigentlich sollten die Sachen für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in die Türkei geschickt werden.

Halberstadt - Die Bilanz des Erdbebens ist verheerend: bislang über 40.000 Tote in der Türkei und Syrien, dazu fast 1,6 Millionen Menschen, die ihr Zuhause sowie ihr Hab und Gut verloren haben. Mitglieder der Liebfrauengemeinde Halberstadt starteten angesichts der erschreckenden Bilder aus dem Katastrophengebiet am Donnerstag vergangener Woche eine Spendenaktion für dort dringend benötigte Winterbekleidung, Bettdecken, Babywindeln sowie -milch, Socken, Winterschuhe und vieles mehr, um das Leid der Betroffenen in der Türkei zu lindern.