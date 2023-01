Abgerissene Werbeplakate: „Beschämend für unsere Stadt“

Volksstimme-Leser Joachim Schiemann kritisiert aktuelle Zustände an der Bundesstraße 79 in Halberstadt. Warum die Stadtverwaltung nur bedingt reagieren kann.

Halberstadt - Joachim Schiemann ist ein Halberstädter, der nicht nur gern in seiner Heimatstadt lebt, sondern auch stolz auf sie ist. Um so mehr wurmt es den 71-Jährigen, wenn sich „seine“ Stadt von ihrer unschönen Seite präsentiert. So wie vor wenigen Tagen – konkret am 29. Dezember 2022 – an der Bundesstraße 79 erlebt.