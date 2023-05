Zwei Wohnhäuser in der Halberstädter Juri-Gagarin-Straße sollen abgerissen werden. Die Gebäude sind fast leergezogen - eine Familie will bleiben.

Abriss droht: Familie will Haus in Halberstadt nicht verlassen

Das Wohnhaus in der Juri-Gagarin-Straße in Halberstadt. Die Mieter sind fast alle bereits ausgezogen.

Halberstadt - Dirk und Steffi Boenigk wollen ihrer Wohnung in der Juri-Gagarin-Straße in Halberstadt treu bleiben – auch wenn sie mittlerweile in ihrem Aufgang, der Nummer 17, die letzten Bewohner sind. Insgesamt 40 Wohnungen gibt es in dem Haus, nur noch fünf sind derzeit laut Vermieter noch bewohnt.