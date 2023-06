Der Abriss des Halberstädter Klubhauses sollte eigentlich längst begonnen haben. Investor Thomas Kowalski berichtet, was jetzt passiert.

Halberstadt - Schöner ist das Klubhaus an der Harmoniestraße/Ecke Spiegelstraße in Halberstadt und das Umfeld des ruinösen Gebäudes in den vergangenen Monaten nicht geworden. Nach dem Roden von Bäumen und Sträuchern haben viele Halberstädter mit dem Start des angekündigten Abrisses gerechnet. Passiert ist jedoch nichts. Weil sich plötzlich ein Problem auftat, das Thomas Kowalski und seine Mitstreiter von der Spiegel & Harmonie Projektentwicklungs GmbH nicht aus eigener Kraft lösen konnten.