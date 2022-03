Abschied von „Mister Wegeleben“

Wegeleben - Es mag hoch gegriffen klingen, dürfte aber absolut treffend sein: In Wegeleben geht in der kommenden Woche eine Ära zu Ende. Hans-Jürgen Zimmer, seit mittlerweile 18 Jahren ehrenamtliches Stadtoberhaupt der Bodestadt, legt seit Amt aus persönlichen Gründen vorzeitig nieder. Am Mittwoch wurde der Christdemokrat von Parteifreunden, Verwaltungsmitarbeitern und Weggefährten ganz offiziell verabschiedet. Unter die Gäste hatte sich auch Landrat Thomas Balcerowski (CDU) gemischt. Allein die Tatsache, dass Balcerowski trotz Urlaubs nach Wegeleben kam, dürfte Beleg sein, dass hier kein „normales“ Stadtoberhaupt verabschiedet wurde.