Kirche im Harz Abschied von Pfarrer Lauer im Kirchspiel Huy
Mathias Lauer war viele Jahre als Pfarrer in den Gemeinden des Kirchspiels Huy tätig. Doch nun ist es Zeit für ein neues Kapitel. Auf beiden Seiten.
17.02.2026, 14:45
Dingelstedt. - Gut acht Jahre lang hat Mathias Lauer die evangelischen Gemeinden im Kirchspiel Huy (Anderbeck, Aderstedt, Badersleben, Eilsdorf, Dingelstedt, Huy-Neinstedt sowie Pabstorf und Vogelsdorf) als Pfarrer betreut, unterstützt und begleitet. Doch zum 31. Dezember 2025 ist er aus diesem Amt entlassen worden.