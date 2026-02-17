Mathias Lauer war viele Jahre als Pfarrer in den Gemeinden des Kirchspiels Huy tätig. Doch nun ist es Zeit für ein neues Kapitel. Auf beiden Seiten.

Dingelstedt. - Gut acht Jahre lang hat Mathias Lauer die evangelischen Gemeinden im Kirchspiel Huy (Anderbeck, Aderstedt, Badersleben, Eilsdorf, Dingelstedt, Huy-Neinstedt sowie Pabstorf und Vogelsdorf) als Pfarrer betreut, unterstützt und begleitet. Doch zum 31. Dezember 2025 ist er aus diesem Amt entlassen worden.