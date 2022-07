Aderstedter begrüßen zum Jubiläum Partnerwehren, Freunde und Gratulanten

Tolles Wetter, gut gelaunte Gäste und ein buntes Programm - allerbeste Voraussetzungen für ein rundum gelungenes Jubiläumsfest der Aderstedter Feuerwehr. Gefeiert wurde bis tief in die Nacht.

Aderstedt - Darauf mussten die Aderstedter Kameraden lange warten. Doch nun, mit über einem Jahr Verspätung, wurde das Jubiläum zur Gründung vor 125 Jahren endlich gefeiert. Daher begrüßte Ortswehrleiter Andy Rux auch zur „125 plus eins“ und bat zunächst um eine Schweigeminute für die verstorbenen Aderstedter Kameraden und alle tödlich verunglückten Feuerwehrleute weltweit, bei der Flutkatastrophe, den Waldbränden oder den Anschlägen in New York vor genau 20 Jahren.