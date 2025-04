Mehr als 250 Menschen kamen am 8. April bei der städtischen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Bombardierung Halberstadt zusammen. Warum die AfD zu einer eigenen Veranstaltung eingeladen hat.

AfD möchte andere Art des Gedenkens in Halberstadt

Etwa 45 Menschen fanden sich am Dienstag auf dem Holzmarkt ein.

Halberstadt. - Die AfD hatte über das Internet und die Sozialen Medien zu ihren eigenen Veranstaltung mobilisiert. Dies sorgte im Vorfeld für einiges Kopfschütteln und für Debatten. Schließlich war es in der Kreisstadt Tradition, gemeinsam an die etwa 2.800 Opfer des Bombardements am Vormittag des 8. Aprils 1945 zu erinnern.