Erneuerbare Energien im Harz Agri-Photovoltaik auf Acker in Rohrsheim: Nun ist Stadtrat Osterwieck gefragt (mit Karte)

Ein schwedischer Investor will die erneuerbaren Energien im Stadtgebiet Osterwieck ausbauen. Eine Ackerfläche zwischen Rohrsheim und Hessen soll für Landwirtschaft und Stromerzeugung genutzt werden. Der Ortschaftsrat Rohrsheim hat bereits Stellung bezogen. Nun ist der Stadtrat Osterwieck an der Reihe.