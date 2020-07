In der Gemeinde Huy war eine alkoholisierte Frau mit dem Auto unterwegs. Symbolfoto: Roland Weihrauch/dpa

In Anderbeck (Landkreis Harz) kam es zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin war mit 2,36 Promille unterwegs.

Huy/Anderbeck (vs) l Am Dienstag (14. Juli) kam es in Anderbeck gegen 1.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine betrunkene Frau beim Einparken ein anderes Fahrzeug und eine Hauswand beschädigte. Wie die Polizei mitteilt, versuchte die 40-Jährige ihren VW Caddy einzuparken. Dabei touchierte sie einen parkenden Skoda und eine Hauswand.

An der Hauswand entstand kein Schaden. Am Skoda entstand geringer Schaden von 250 Euro. Die Frau war stark alkoholisiert und hatte einen Atemalkoholwert von 2,36 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen die Frau wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Laut Polizei wird sie bei einer so hohen Promillezahl in Verbindung mit einem Unfall ihren Führerschein nicht so schnell wiederbekommen. Nach einem Gerichtsverfahren, indem auch die Dauer der Sperre festgelegt wird, wird die Frau bei einer Neubeantragung eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) durchführen lassen müssen.