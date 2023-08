Die ländlichen Gegenden Deutschlands stehen im Mittelpunkt des bundesweiten Projekts „Landinventur“. Warum, was das Projekt erreichen will – und wie man es unterstützen kann.

Gemeinde Huy - Kindergarten, Feuerwehr, Vereine und Museen, Arztpraxen, Kirchen oder Sportplätze – auch kleine Orten haben so einiges zu bieten. Was genau das ist, wissen natürlich die Einwohner am besten. Und genau deshalb sind sie auch bei der Landinventur so gefragt.

Die Landinventur ist ein bundesweites Projekt – initiiert vom Thünen-Institut und gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt – das die ländlichen Gegenden digital erfassen und kartieren will.

Huy ist erste beteiligte Kommune im Harzkreis

Bundesweit sind bereits 503 Dörfer kartiert – in Sachsen-Anhalt jedoch keine zehn. Doch das ändert sich gerade, denn die Gemeinde Huy beteiligt sich, als erste Kommune im Harzkreis, an diesem Projekt.

Zuständig hierfür ist Mandy Ebermann, Ehrenamtskoordinatorin der Gemeinde (in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt – die Volksstimme berichtete). Weil sie jedoch allein gar nicht alle benötigten Informationen zu den Orten hat, hat sie sich Hilfe geholt. „Weil ich hier wohne, habe ich mit Dedeleben angefangen und mit Hilfe von Ortschronist Uwe Krebs den Ort aufgenommen“, erzählt sie. Nach Absprache mit dem Thünen-Institut ist sie dann auf die Grundschule in Schlanstedt zugegangen und hat gefragt, ob die Kinder ihr nicht vielleicht helfen können. „Ich wusste nicht, wie ich sonst an die Daten herankommen soll“, so Ebermann. „Und die Schule war sofort bereits zu helfen – und so haben die Dritt- und Viertklässler die Fragebögen für mich ausgefüllt“, erzählt Mandy Ebermann.

Zuvor habe aber noch der Fragebogen, der sich ursprünglich an Erwachsenen richtete, abgeändert und in ein Arbeitsblatt für Kinder umgewandelt werden müssen. „Das haben netterweise die vom Thünen-Institut übernommen – und die Idee ist scheinbar so gut angekommen, dass das jetzt bereits in anderen Regionen übernommen worden ist“, so Ebermann.

Weitere Unterstützer und Mitstreiter gesucht

Mithilfe der Kinder konnten so auch Daten für Eilsdorf, Schlanstedt, Eilenstedt, Pabstorf und Aderstedt gesammelt werden – die jedoch noch nicht in Gänze ausreichen. Deshalb ist die Ehrenamtskoordinatorin weiter auf der Suche nach Unterstützern. Wer mitmachen möchte, kann sich per E-Mail an engagement.huy@gmx.de wenden.

Abgefragt werden vier verschiedene Bereiche pro Ort: Leben, Ernten, Wirtschaften und Engagement mit jeweils unterschiedlichen Unterfragen. Alles zusammen soll am Ende ein umfassendes Bild des Ortes ergeben und nicht zuletzt auch seine Entwicklung darstellen. Weiterhin soll damit die Datengrundlage für eine wissenschaftliche Weiterentwicklung geschaffen werden.

„Anhand der Fragen wird ja auch nicht nur ersichtlich, was es in den einzelnen Orten gibt, sondern auch was fehlt“, erklärt Mandy Ebermann. „Und mit diesem Wissen kann man dann weiter arbeiten.“

Ein nächster Schritt sind dabei die sogenannten Dorfwerkstätten, bei denen die gesammelten Daten ausgewertet werden. Eine erste Werkstatt findet bereits am morgigen Mittwoch, 23. August, ab 17 Uhr im Eilsdorfer Dorfgemeinschaftshaus statt.

Erste Auswertungswerkstatt bereits morgen

Kurzfristige Anmeldungen für interessierte Bürger sind, ebenfalls per E-Mail an engagement.huy@gmx.de noch möglich. Auch die Schlanstedter Grundschüler werden hier dabei sein, um ihre gesammelten Daten und Eindrücke einmal selbst zu präsentieren.

Wer es nicht schafft dabei zu sein, dennoch aber weitere Informationen zum Projekt möchte, kann sich entweder an Mandy Ebermann wenden – oder sich über die Homepage https://landlebtdoch.de selbst ein Bild machen.

Fragebögen online selbst ausfüllen

Hier kann man zum einen über die Übersichtskarte die bereits kartierten Orte ansehen und über die Auswertung Informationen zu den verschiedenen Bereichen erhalten – von Altersstruktur und vorhandener Gebäudetypen über Tierhaltung und wirtschaftliche Betriebe bis hin zu Festen und engagierten Vereinen.

Außerdem können die Einträge zu bestehenden Orten ergänzt oder aber noch nicht vorhandene Dörfer neu eingetragen werden. Dabei ist es nicht notwendig, alle Fragen zu beantworten – jede Information hilft. Eingabe und Auswertung erfolgen anonym.

„Mit den Daten hat man auch gegenüber Politik und Verwaltung eine Argumentationsgrundlage, kann sich mit anderen Orten vergleichen und Förderungen besser realisieren“, fasst Mandy Ebermann abschließend zusammen.

Nicht zuletzt, so das Projektansinnen, sollen die Menschen vor Ort durch die Erhebung für ihr Dorf und die lokalen Ressourcen sensibilisiert werden und so auch wertschätzen, was es vor Ort gibt.