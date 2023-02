Regina Preiß übergibt ihren Pflegedienst Alles andere als eine feindliche Übernahme: Dingelstedter Pflegedienst hat neuen Betreiber

Regina Preiß ist Chefin eines Pflegedienstes in Dingelstedt. Doch nun hat sie ihren Betrieb in andere Hände gegeben. Warum und an wen sie das tat.