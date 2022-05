Als Osterwieck die Sekundarschule verlor

Sie waren die letzten Schüler (achte und neunte Klasse) und Lehrer der Stephani-Sekundarschule. Nach der Zeugnisausgabe am 18. Juli 2007 ist dieses Bild für die Geschichtsbücher entstanden.

Osterwieck - Am 18. Juli 2007 ertönte die Schulklingel zum letzten Mal auf dem Stephanikirchhof. Nur noch 90 Schüler zählte die Stephanischule in diesem letzten Unterrichtsjahr – allesamt aus den Klassen acht bis zehn. Die jüngeren Sekundarschüler der Region ab Klasse fünf wurden bereits in Dardesheim unterrichtet.