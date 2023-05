Zum inzwischen zehnten Mal findet an diesem Wochenende die Traditionsfahrt des Eilenstedter Reit- und Fahrvereins statt. Was die Gäste in diesem Jahr erwartet.

Alte Gespanne im Huy: Traditionsfahrt lockt am Wochenende wieder Pferdefans in die Region

Eilenstedt/Gemeinde Huy - „17 Gespanne sind in diesem Jahr dabei“, sagt Hans-Georg Bothe vom Eilenstedter Reit- und Fahrverein mit ein wenig Stolz. „Wir haben den Termin dieses Mal auch extra etwas früher gelegt, damit wir nicht in die Erntezeit kommen. Das hat in der Vergangenheit einige Teilnehmer abgehalten.“ Und so findet die Traditionsfahrt der Gespanne zum ihrem Jubiläum bereits an diesem Wochenende, 12. bis 14. Mai, statt.