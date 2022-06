Alte Sporthalle herausgeputzt

Blitzeblank sauber für die heutige Übergabe reinigt Tobias Schlifke von der Firma Scheibler die allumfassend sanierte Sporthalle an der Sekundarschule ?Freiherr Spiegel? in Halberstadt.

Halberstadt - Gefeiert wird am heutigen Freitag in der Sporthalle an der Halberstädter Sekundarschule „Freiherr Spiegel“. Das marode Gebäude wird nach einer grundlegenden Sanierung vom Hausherren, dem Sportverein HT 1861, wieder in Besitz genommen.