Lost Place im Harz Alte Zigarrenfabrik in Halberstadt wird zu einer Ruine in der Altstadt
Es ist ein Lost Place mitten in Halberstadt. Schon seit Jahrzehnten dämmert das Gebäude in der Voigtei 54 seinem Ende entgegen. Darum ist keine Besserung in Sicht.
08.12.2025, 06:00
Halberstadt. - Sanierungsbedürftige Häuser gibt es in der Altstadt von Halberstadt einige. Kaum wurde die Zukunft des Abtshof geklärt, reibt sich die öffentliche Meinung an einem anderen Objekt. Doch für dessen Zukunft sieht es schlecht aus.