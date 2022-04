Altstadt von Osterwieck wird wieder Filmkulisse

Osterwieck - Derzeit dreht Hauptdarstellerin Claudia Michelsen noch ihren 15. Fall als Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch in Magdeburg. Nächste Woche geht aber es in den Harz. Wernigerode, Schierke, Blankenburg und Westerhausen sind hier die Drehorte für den 16. Fall – und Osterwieck. In der Ilsestadt soll der Auftakt der Dreharbeiten erfolgen. In der Stadtverwaltung sind bereits einige Straßenverkehrseinschränkungen beantragt – in Form von Halteverbotsbereichen. Diese werden rechtzeitig eingerichtet, noch bevor die Filmcrew hier am Donnerstag und Freitag und dann noch mal Ende Oktober in Osterwieck arbeitet. Kurzzeitig, für Minuten, könnte es für die unmittelbaren Filmaufnahmen auch mal Straßensperrungen geben.