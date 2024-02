Amokalarm an der Ernst-Bansi-Schule in Quedlinburg

Quedlinburg/MZ/iku. - Eine mögliche Androhung eines Amoklaufs an der Ernst-Bansi-Schule in Quedlinburg sorgt unter den betroffenen Eltern für Unruhe. Schulleiter Hans Könnecke Costa schreibt dazu am Sonntagabend an Eltern und Lehrkräfte der Schule: „Die kursierenden Nachrichten sind mir bekannt, erste Gespräche habe ich bereits geführt.“ Die wichtigste Nachricht sei: „Es besteht keine Gefahr für Ihre Kinder!“

Trotzdem sollen die Eltern selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder am Montag zur Schule schicken, so Hans Könnecke Costa weiter. Außerdem appelliert der Schulleiter: „Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder sich in den bestehenden Chatgruppen mit Gerüchten und Unterstellungen zurückhalten.“ Welche Nachrichten genau kursieren und ob tatsächlich ein Amoklauf im Raum stand, schreibt Hans Könnecke Costa nicht.

Die Eltern, so Hans Könnecke Costa, bekämen Montagfrüh, „nach einem Gespräch mit der Familie des beschuldigten Jungen eine Info“. Das werde gegen 8.30 Uhr geschehen.

Ein Sprecher des Polizeireviers Harz sagt am späten Sonntagabend auf Nachfrage der Redaktion, es bestehe keine Gefahr. Die Situation sei unter Kontrolle. Es sei ein Strafverfahren wegen der Androhung von Straftaten eingeleitet worden. Weitere Angaben wollte er nicht machen.