Die Ortstafel von Schlanstedt mit der gewünschten plattdeutschen Ergänzung - zur besseren Erkennbarkeit in dieser Fotomontage in Rot.

Harzkreis/Gemeinde Huy - Vor gut einem Jahr haben die Harsleber zum Werkzeug gegriffen und an ihren gelben Ortseingangsschildern Hand angelegt. Die großen Tafeln wurden kurz demontiert, um sie mit einem für die Harsleber wichtigen Schriftzug zu ergänzen: „Harschlewe“ prangt seither zusätzlich zum hochdeutschen Ortsnamen nun in niederdeutscher Schreibweise – sprich in Platt – auf den Schildern.