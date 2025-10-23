Auch in diesem Jahr beteiligen sich die Anderbecker Kita-Kinder wieder am Weihnachtspäckchen-Konvoi. Alle Infos dazu.

Jakob, Fiete und Emil (von links) mit einem der Päckchen, die nach Osteuropa gehen.

Anderbeck. - Geschenke gehören - vor allem für Kinder - unbedingt zum Weihnachtsfest dazu. Weil aber nicht alle Kinder auf der Welt in diesen Genuss kommen, haben sich verschiedenste Institutionen genau diesem Ziel verschrieben, auch jenen zu Weihnachten eine Freude zu machen. So auch der Weihnachtspäckchenkonvoi - an dem sich auch die Anderbecker Kita ein weiteres Mal beteiligt.