Karneval im Harz Anderbecker Narren feiern nach langer Zwangspause endlich wieder daheim
Mehrere Jahre lang gab es für den ACC nur Auswärtsspiele. Nach der Sanierung des heimischen Saals kann der Anderbecker Carnevalsclub nun wieder zuhause feiern. Darauf freut man sich in der Karnevalshochburg im Huy auch noch.
30.01.2026, 18:30
Anderbeck/Huy. - Eigentlich ist es wie gewohnt: Der Saal ist geschmückt, die Generalprobe findet am 30. Januar statt. Dennoch ist der 31. Januar für den Anderbecker Carneval Club (ACC) ein besonderes Datum. Nach vier Jahren in der Fremde kann man endlich wieder auf dem heimischen Saal feiern.