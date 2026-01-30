weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Karneval im Harz: Anderbecker Narren feiern nach langer Zwangspause endlich wieder daheim

Mehrere Jahre lang gab es für den ACC nur Auswärtsspiele. Nach der Sanierung des heimischen Saals kann der Anderbecker Carnevalsclub nun wieder zuhause feiern. Darauf freut man sich in der Karnevalshochburg im Huy auch noch.

Von Thomas Kügler 30.01.2026, 18:30
Die Funkengarde das ACC übt seit April. Insgesamt werden fünf Tanzgruppen beim Karnevalsauftakt am 31. Januar 2026 in Anderbeck (Landkreis Harz) auf der Bühne stehen.
Die Funkengarde das ACC übt seit April. Insgesamt werden fünf Tanzgruppen beim Karnevalsauftakt am 31. Januar 2026 in Anderbeck (Landkreis Harz) auf der Bühne stehen. Archivfoto: Maria Lang

Anderbeck/Huy. - Eigentlich ist es wie gewohnt: Der Saal ist geschmückt, die Generalprobe findet am 30. Januar statt. Dennoch ist der 31. Januar für den Anderbecker Carneval Club (ACC) ein besonderes Datum. Nach vier Jahren in der Fremde kann man endlich wieder auf dem heimischen Saal feiern.