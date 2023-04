Lehrer im Vorharz Anekdoten und Gedichte: Ehemaliger Lehrer schreibt Buch über sein Leben

Klaus Walther, der einst in Harsleben wohnte und jetzt in Halberstadt, blickt in Buchform auf sein Leben zurück. Neben dem Schreiben war er auch als Maler tätig. In Harsleben lassen sich einige seiner Werke finden.