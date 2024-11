Atombunker für Gutbesuchte oder Ort des Gedenkens: Die Zukunft der Stollen in den Thekenbergen Halberstadts bereitet Sorgen. Was Nachfahren der KZ-Häftlinge, die Tunnel gruben, Land und Besitzer der Anlage sagen.

anlage in den Thekenbergen

Blick in das von KZ-Häftlingen gebaute Stollensystem in den Thekenbergen bei Langenstein.

Langenstein. - Der Oktober ist vorbei. Gab es Angebote an den neuen Eigentümer des historischen Stollensystems in den Thekenbergen? Oder wird aus der von KZ-Häftlingen unter schrecklichsten Bedingungen in den Stein geschlagenen Anlage tatsächlich eine atomsichere Bunkeranlage?