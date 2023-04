Nach der Attacke eines 43-Jährigen am Montagabend, 24. April, in Dardesheim ist die Staatsanwaltschaft mit ihren Ermittlungen voran gekommen und hat Haftbefehl beantragt. Wie die Haftrichterin entschieden hat.

Antrag auf Haftbefehl nach brutaler Attacke gegen Frau in Dardesheim

Nach der Gewalttat in Dardesheim hat die Staatsanwaltschaft für den 43-jährigen Verdächtigen Haftbefehl beantragt - wie die Haftrichterin entscheiden hat.

Dardesheim - Nach der gewalttätigen Attacke eines 43-Jährigen, die am Montagabend, 24. April, in Dardesheim in einen Einsatz des polizeilichen Spezialeinsatzkommandos (SEK) gemündet ist, hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl beantragt.