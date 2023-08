Halberstadt. Trotz manch Unsicherheiten wollen oder müssen Eigentümer ihre Immobilie verkaufen, andere suchen dringend eine private Unterkunft oder ein Firmenobjekt. „Als Startpunkt eines Immobilienverkaufs steht meist die Frage nach dem aktuellen Wert der eigenen Immobilie“, weiß Olaf Block, der seit 25 Jahren in der Region in der Branche tätig ist. Die professionelle Wertermittlung bildet die Grundlage für eine Verkaufsentscheidung selbst oder dient als Grundlage für die Vermarktung. „Rund 20 Jahre war ich nach Umschulung und Fernstudium zunächst bei der Postbank und dem BHW tätig, bevor ich mich entschloss, ein eigenes Büro zu gründen“. Dank seiner guten Kontakte in der Branche wurde das Vorhaben ein Erfolg. „Wir arbeiten vor allem auf persönliche Empfehlungen hin, sind aber auch in allen bekannten Suchmaschinen zu finden“, erläutert Olaf Block. Ohne eine fundierte Bewertung einer Immobilie sei eine realistische Preiseinschätzung nicht möglich. Das merkt man spätestens, wenn man mit einem Kaufinteressenten spricht.

Olaf Block Foto: Immobilie Block

Hier zählt vor allem langjährige Erfahrung und Kompetenz

„Wenn Sie den Preis zu hoch ansetzen, finden Sie keinen Käufer. Setzen Sie den Preis zu niedrig an, verschenken Sie Geld“, weiß Olaf Block. „Um das zu vermeiden, stellen wir jedem Verkäufer unsere Immobilienbewertung zur Verfügung“. Diese basiert auf unabhängigen und aktuellen Marktdaten, vermittelten Transaktionen und laufenden Recherchen im lokalen Immobilienmarkt. Außerdem sind viele rechtliche Dinge zu beachten, für die ein Fachmann vor Ort der richtige Ansprechpartner ist. „Eine Besichtigung ist für Interessenten unverbindlich und wird nicht in Rechnung gestellt“. Erst nach Vertragsabschluss erhält der Makler ein Erfolgshonorar. Das zahlen bei Wohnungsimmobilien Käufer und Verkäufer zu gleichen Teilen, bei Kapitalanlagen nur der Käufer.

Neue Anforderungen in Sachen Energie und Finanzierung

Immer wichtiger wird der Energieausweis. Mit dem Energieeinsparungsgesetz kommen konkrete Anforderungen hinsichtlich der Klimaziele. „Bei schlechten Werten kann es von den finanzierenden Banken Auflagen geben“, weiß Olaf Block. Seit Gründung seines eigenen Immobilienbüros ging es bei Olaf Block mit den Umsätzen bergauf. „Seit der Diskussion über das Energiegesetz und bei den steigenden Zinsen sind die Immobilienpreise um ca. 15% gefallen“. Der Neubausektor sei wegen dieser Unsicherheiten eingebrochen. Bei Altbauten scheuen sich viele Interessenten vor den Kosten für die Umrüstung auf Wärmepumpen. Das bietet andererseits Chancen für junge Leute, sich ein eigenes Heim selbst auszubauen. Olaf Block ist mit seinem Team nicht nur im Landkreis Harz, sondern auch darüber hinaus aktiv. Nach seinen Erfahrungen seien Nachfrage und Preise für Immobilien in Wernigerode besonders hoch.

Generell rät er Kaufinteressenten auch einmal Angebote außerhalb der größeren Städte zu prüfen, wo Wohneigentum rund 50 Prozent günstiger sein kann. Viel Wert legt das Büro auf professionelle Angebotspräsentationen im Internet mit ansprechenden Fotos, Luftbildaufnahmen und professionellen Grundrissen sowie allen nötigen Daten. Dabei wird für jede Immobilie eine separate Internetseite erstellt, auf der gerade überregionale Kunden sich vorab über die Immobilie informieren können. Der Makler kümmert sich nach der Vorauswahl um Besichtigungstermine unterstützt Preisverhandlungen, hilft bei Kontakten mit finanzierenden Banken und organisiert Notartermine. Mit seiner professionellen Vermittlung können Interessenten Zeit und Geld sparen - aus Erfahrung!

Kontaktdaten:

Olaf Block Immobilienbüro

Hoher Weg 11a, 38820 Halberstadt, Telefon: 03941 62 44 140

www.immobilie-block.de