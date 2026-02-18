Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie weist erstmals römische Marschlager auf dem Gebiet Sachsen-Anhalts nach. Die Funde markieren die bisher nordöstlichste Grenze römischer Militäranlagen im freien Germanien und schließen eine bedeutende Lücke in der Erforschung antiker Feldzüge. Eine der zentralen Fundstätten liegt im Harz.

Archäologischer Sensationsfund im Harzort Deersheim: Erstmals Nachweise über römische Marschlager zwischen Nordharz und Elbe

Bei den Ausgrabungen in Deersheim erfolgte die Dokumentation des charakteristischen römischen Spitzgrabens.

Deersheim. - Die Geschichtsbücher über die römische Präsenz in Mitteldeutschland müssen neu geschrieben werden. Was lange Zeit nur vermutet wurde, ist nun wissenschaftliche Gewissheit: Römische Legionen stießen weit tiefer in das freie Germanien vor als bisher archäologisch belegbar. Auch im Harz waren die Römer.