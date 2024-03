Zum Ende des Monats schließt die Hausarztpraxis in Anderbeck. Was das für die Patienten bedeutet und was die Kollegen dazu sagen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gemeinde Huy. - Die ärztliche Versorgung ist gerade auf dem Land ein Problem: zu wenig Ärzte für zu viele Patienten plus zum Teil weite Wege. In der Gemeinde Huy verschlechtert sich die Lage aktuell, denn zum Ende des Monats schließt Dr. Dietrich Reimer seine Praxis in Anderbeck. Damit bleiben in der Gemeinde noch vier Hausarztpraxen übrig: Die Praxis von Dr. Marcus und Wolfgang Wustlich in Badersleben, Dr. Angela Kind in Dedeleben, Elke Meier-Kratochwil in Eilsdorf und das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Huy von Helios in Dingelstedt, das von Dr. Roland Hiersemann und Martin Köhler betreut wird.