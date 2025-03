Ein Thema von großer Bedeutung stand bei der Sitzung des Ortschaftsrates von Aspenstedt am 18. März auf der Tagesordnung. Mit seinem Votum hat das Gremium einen wichtigen Beitrag zur Energiewende geleistet.

Aspenstedt. - Angenommen mit einer Enthaltung hieß am Ende das Ergebnis. Doch Aspenstedts Ortsbürgermeister Rüdiger Müller (CDU) betont, dass der Ortschaftsrat auf seiner Sitzung in der Sportstätte noch eine Reihe von Änderungen in die Vorlage der Halberstädter Stadtverwaltung eingefügt hat.